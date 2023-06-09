Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд, - СМИ

Пентагон намерен объявить 9 июня о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов. В него войдут ракеты для ПВО.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) средства пойдут на приобретение ракетных установок и ракет Hawk, а также два типа усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

Одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3 или Pac-3. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, она обеспечивает улучшенную возможность поражать баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3.

Как отмечается, объявление о предоставлении нового пакета помощи будет сделано в то время, когда военные аналитики заявляют о начале долгожданного контрнаступления Украины.

Инициатива USAI направлена на оплату контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет для поддержания долгосрочных потребностей Украины в безопасности.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у страны достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года, который в Штатах длится до 30 сентября.

Кирби отмечал, что если администрации понадобится дополнительное финансирование, она обратится к Конгрессу. При этом чиновник подчеркнул, что сейчас у Украины есть двухпартийная поддержка в США.

Президент США Джо Байден также заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько потребуется.

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