Украинцы хорошо подготовлены к контрнаступлению, но делать прогнозы рано - генерал США

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что Украина хорошо готова к ожидаемому контрнаступлению, но еще рано делать качество прогнозы.

"Несмотря на то, что Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению против России, слишком рано говорить о результатах", - сказал он CNN в понедельник.

По его словам, украинцы уходят в войну, которая является угрозой для существования самой Украины и имеет большее значение для остальных стран — и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для всего мира.

Несколько дней назад Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.

Напомним при этом, что 27 мая секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ уже готовы начать свое долгожданное контрнаступление, которое "может произойти завтра, послезавтра или через неделю".

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина может начать широкомасштабное наступление уже в скором времени, поскольку она уже имеет минимальное количество вооружения, необходимое для этого.

Глава ГУР обратил внимание на то, что продолжительность контрнаступления будет зависеть от дальнейших поставок вооружения партнерами. Он выразил надежду, что международное сообщество "готово реально помочь Украине".