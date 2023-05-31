Залужный рассказал США о дальнейших планах освобождения ВСУ украинской территории

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в среду провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, говорится в сообщении на официальных страницах первого в соцсетях.

"Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - сказано в нем.

Кроме того, Залужный проинформировал американского коллегу о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Главнокомандующий ВСУ отметил важность работы над усилением противовоздушной обороны Украины "за счет дополнительных систем и истребителей F-16". По его словам, стороны договорились поддерживать диалог и дальше.

Напомним при этом, что 27 мая секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ уже готовы начать свое долгожданное контрнаступление, которое "может произойти завтра, послезавтра или через неделю".

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина может начать широкомасштабное наступление уже очень скоро, поскольку у нее уже есть минимальное количество вооружения, необходимое для этого.

Ранее же в мае президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, поскольку для освобождения оккупированных территорий украинским военным нужно обещанное западными партнерами оружие. При этом официальные спикеры Украины до этого неоднократно анонсировали освобождение Украиной оккупированных Россией территорий, включая Крым, уже к концу весны, чего так и не произошло.

29 мая Зеленский намекнул, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего в тот день были приняты решения о сроках мероприятий в рамках анонсированного контрнаступления.

В то же время для осуществления контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи, то есть 48 единиц.