Зеленский сообщил об утверждении Ставкой сроков "того, как мы будем двигаться"

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 29 мая были приняты решения о сроках соответствующих мероприятий в рамках анонсированного контрнаступления, свидетельствует заявление президента Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

"Докладывали на Ставке, как и всегда, главком и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем! Решения приняты", - сказал он.

Президент также поблагодарил каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, "которые подготовились".

Напомним, что ранее в понедельник, информируя о результатах заседания Ставки, он указал, что на нем были приняты решения, в частности, по вопросам комплектования новых наступательных бригад и "обеспечения быстрой логистики", но также и относительно новых контрактов на поставку дополнительных ракет и дополнительных средств противовоздушной обороны

По словам главы государства, самые главные принятые решения касаются именно сроков, но изначально он не уточнил, о сроках каких именно мероприятиях идет речь.

Напомним, что 27 мая секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявлял, что Вооруженные силы Украины готовы начать свое долгожданное контрнаступление, что "может произойти завтра, послезавтра или через неделю".

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина может начать широкомасштабное наступление уже совсем скоро, поскольку имеет уже минимальное количество вооружения, необходимое для этого.

Ранее же в мае Зеленский говорил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, поскольку для освобождения оккупированных территорий украинским военным нужно обещанное западными партнерами оружие. При этом официальные спикеры Украины, в том числе Буданов, в прошлые месяцы неоднократно анонсировали освобождение Украиной оккупированных Россией территорий, включая Крым, уже к концу весны. Более того, Буданов подобный прогноз подтверждал еще в середине апреля.