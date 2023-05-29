Зеленський повідомив про затвердження Ставкою термінів "того, як ми будемо рухатися"

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 29 травня були ухвалені рішення щодо термінів відповідних заходів в рамках анонсованого контрнаступу, свідчить заява президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

"Доповідали на Ставці, як і завжди, головком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо! Рішення ухвалені", - сказав він.

Президент також подякував кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, "які підготувалися".

Нагадаємо, що раніше у понеділок, інформуючи про результати засідання Ставки, він вказав, що на ньому були прийняті рішення, зокрема, з питань комплектування нових наступальних бригад і "забезпечення швидкої логістики", але також і щодо нових контрактів на постачання додаткових ракет та додаткових засобів протиповітряної оборони.

За словами глави держави, найголовніші ухвалені рішення стосуються саме термінів, але спершу він не уточнив про терміни яких саме заходів ідеться.

Нагадаємо при цьому, що 27 травня секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявляв, що Збройні сили України готові розпочати свій довгоочікуваний контрнаступ, що "може статися завтра, післязавтра чи через тиждень".

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що Україна може розпочати широкомасштабний наступ вже незабаром, оскільки Україна вже має мінімальну кількість озброєння, необхідну для цього.

Раніше ж у травні сам Зеленський казав, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, оскільки для звільнення окупованих територій українським військовим потрібна обіцяна західними партнерами зброя. При цьому офіційні спікери України, зокрема той же Буданов, у минулі місяці неодноразово анонсували звільнення Україною окупованих Росією територій, включаючи Крим, вже до кінця весни. Більш того, Буданов такий прогноз підтверджував ще в середині квітня.