Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, - Зеленський

Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, так як для звільнення окупованих територій українським військовим потрібна раніше обіцяна західними партнерами зброя.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає ВВС.

Він назвав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, "готовими", але сказав, що ЗСУ все ще потрібні "деякі речі", зокрема броньована техніка, яка "надходить партіями".

"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам все одно потрібно трохи більше часу", — сказав Зеленський.

Водночас президент висловив упевненість, що українські військові можуть наступати, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, "розраховує" Росія.

Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена, який пообіцяв підтримувати Україну скільки завгодно, не буде переобрано у 2024 році.

За словами гаранта, Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

"Хто знає, де ми будемо, коли відбудуться вибори у США. Я вірю, що до того часу ми виграємо", - наголосив Зеленський.

Зауважимо, як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, план обіцяного президентом Володимиром Зеленським контрнаступу української армії з метою звільнення окупованих Росією територій наразі ще не затверджений.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українські сили оборони ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде відповідний час щоб продемонструвати успіх.