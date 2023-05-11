Незалежно від успішності українського контрнаступу війна може затягнутися на роки - Вloomberg

Контрнаступ України ще навіть не почався, а деякі західні політики вже використовують його, щоб змінити своє ставлення до оборонної війни Києва проти президента Росії Володимира Путіна. Проблема полягає в тому, що роздуваючи такі очікування США, Європа та НАТО можуть поставити під загрозу довгострокові перспективи Києва.

Поки земля була мокрою, обидві сторони не надто змінювали свої позиції. За цей час російські війська окопалися, створивши системи та укріплення для захисту своїх позицій. Тим часом політичні лідери від Вашингтона до Брюсселя та Берліна робили все можливе, щоб зберегти згуртованість Заходу в допомозі українцям, пише Вloomberg.

Деякі політики стоять на тому, щоб дати Києву те, що йому зараз потрібно, і війна може закінчитися дуже швидко. Інші хвилюються, що весняний наступ може виявитися надто успішним, а Путін, почуваючись загнаним у кут і боячись власної смерті, перейде до ядерних ударів.

Видання зазначає, що жоден з цих варіантів не підходить ні морально, ні стратегічно, ні політично. Незалежно від того, як розвиватиметься український наступ, ця війна, швидше за все, затягнеться на роки. І Захід має підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, незважаючи на перипетії на полі бою.

Небезпека як надмірної надії, так і страху полягає в тому, що довгострокова підтримка Києва партнерами може залежати від результату майбутнього наступу.

На Заході дедалі гострішою постає проблема розділення думок, оскільки одні політики наголошують на необхідності підтримувати українців військовим чином, а інші - вважають за необхідність сідати за сліл переговорів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що завдяки підтримці партнерів, Україна має все те, що їй необхідно для успішного контрнаступу.