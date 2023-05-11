Вне зависимости от успеха украинского контрнаступления война может затянуться на годы - Вloomberg

Контрнаступление Украины еще даже не началось, а некоторые западные политики уже используют его, чтобы изменить свое отношение к оборонной войне Киева против президента России Владимира Путина. Проблема в том, что раздувая такие ожидания США, Европа и НАТО могут поставить под угрозу долгосрочные перспективы Киева.

Пока земля была мокрой, обе стороны не сильно меняли свои позиции. За это время русские войска окопались, создав системы и укрепления для защиты своих позиций. Между тем, политические лидеры от Вашингтона до Брюсселя и Берлина делали все возможное, чтобы сохранить сплоченность Запада в помощи украинцам, пишет Вloomberg.

Некоторые политики стоят на том, чтобы дать Киеву то, что ему сейчас нужно и война может закончиться очень быстро. Другие волнуются, что весеннее наступление может оказаться слишком успешным, а Путин, чувствуя себя загнанным в угол и боясь своей смерти, перейдет к ядерным ударам.

Издание отмечает, что ни один из этих вариантов не подходит ни морально, ни стратегически, ни политически. Независимо от того, как будет развиваться украинское наступление, эта война скорее всего затянется на годы. И Запад должен поддерживать Киев столько, сколько нужно, невзирая на перипетии на поле боя.

Опасность как чрезмерной надежды, так и страха в том, что долгосрочная поддержка Киева партнерами может зависеть от результата будущего наступления.

На Западе все острее возникает проблема разделения мнений, поскольку одни политики подчеркивают необходимость поддерживать украинцев военным образом, а другие считают необходимостью садиться за сл переговоров.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что благодаря поддержке партнеров Украина имеет все то, что ей необходимо для успешного контрнаступления.