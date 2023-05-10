В США заявили, что Украина обеспечена всем необходимым для контрнаступления

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что благодаря поддержке партнеров с Запада у Украины есть все то, что ей необходимо для контрнаступления, чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные российскими войсками.

Блинкен заявил, что украинские силы обладают оружием, подготовкой и "правильными" планами перед ожидаемым контрнаступлением, хотя его британский коллега думает, что не все так просто и конфликт может затянуться, пишет издание Вloomberg.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что мир наблюдает за решимостью и выдержкой Запада в помощи Украине.

По его мнению, Запад должен в дальнейшем оказывать сильную и решительную поддержку Украине, вплоть до окончания войны.

Клеверли отметил, что война в Украине – это не фильм, и здесь нет уверенности. Он добавил, что поддерживать Украину следует вне зависимости от того, принесет ли будущее наступление огромные успехи на поле боя.

Несмотря на то, что публично команда президента Джо Байдена предложила непоколебимую поддержку Украине, пообещав загружать ее оружием и экономической помощью столько, сколько потребуется, администрации готовится к тому, что если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, то дальнейшая поддержка Украины может пошатнуться, а мнения союзников. разделятся.