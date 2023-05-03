В США опасаются "кровавой бойни" из-за украинского контрнаступления - WP

Согласно оценкам Белого дома на этой неделе, количество погибших и раненых российских военных в Украине резко возросло, что подчеркивает, насколько упорными стали бои, и свидетельствует о том, что кровавая бойня может стать еще сильнее из-за контрнаступления ВСУ.

Об этомпишет The Washington Post.

Такой сценарий может увеличить и так чрезмерное количество военных потерь с обеих сторон, говорят аналитики, эта цифра может превысить 360 000 погибших и раненых вместе взятых с начала войны.

Эти оценки появляются в то время, когда США и их союзники продолжают предоставлять Украине постоянно растущий арсенал оружия, призванный нанести сокрушительные потери российской армии – даже несмотря на то, что в частных разговорах американские чиновники определили, что контрнаступление Киева, вероятно, принесет только "скромные территориальные достижения", а кровопролитие продолжится до 2024 года, и ни одна из сторон не одержит победу.

На этой неделе Белый дом, по всей видимости, пытаясь показать, что армия Владимира Путина сильно деградировала, заявил, что только с декабря около 20 000 россиян погибли в боях, поскольку Кремль готовился к многостороннему наступлению. Еще 80 000 российских военнослужащих были ранены за это время, сообщил журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби. Многие из этих жертв произошли в Бахмуте.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, сказал, что российские войска также понесли значительные потери во время зимнего наступления в Угледаре, Кременной, Марьинке и других местах.

Неизвестно, сколько потерь понесли украинские подразделения за это время: Киев держит цифры в тайне. Правительство США также отказывается разглашать то, что ему известно о масштабах потерь Украины. Утечка секретных документов свидетельствует о том, что с начала вторжения России в боях погибли до 17 000 украинских солдат. В засекреченном документе говорится, что за первые 12 месяцев войны в результате боевых действий погибли 42 500 российских солдат.

Напомним, чтобы предотвратить утечку тайной информации и не навредить предстоящей наступательной операции, Украина скрывает детали весеннего контрнаступления, сообщило Politico. Из-за того, что в сеть были слиты засекреченные западные военные документы по войне в Украине, Киев воздерживается от предоставления информации о предстоящем контрнаступлении. В частности, не распространяют информацию о сроках, количестве и направлениях войск, которые перебросят на позиции во время освободительных операций.