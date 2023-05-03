Кремль раздал СМИ новую методику перед контрнаступлением ВСУ, – ISW

Кремль распространил новую методику с инструкциями российским государственным СМИ о том, как освещать будущее потенциальное украинское контрнаступление. РФ планирует смягчить потрясение россиян от потенциальных успехов ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российское оппозиционное издание Meduza сообщило 2 мая, что получило инструкцию, якобы указывающую российским государственным СМИ "не снижать ожиданий относительно объявленного украинского контрнаступления" или утверждать, что Украина не готова к контрнаступлению.

Вместо этого пропагандистам было приказано сосредоточиться на помощи Запада в области безопасности и поддержки Украины.

Meduza сообщила также, что источники, близкие к администрации лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, заявляют, что цель таких информационных установок - позволить Кремлю объявить о военной победе в случае неудачи украинского контрнаступления и обосновать успешное контрнаступление ВСУ, утверждая, что потери РФ будут понятны, поскольку "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

По мнению аналитиков ISW, такая методичка свидетельствует о том, что Кремль готовится – если не ожидает – успехов Украины и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве.

"Это важная российская адаптация предыдущих украинских контрнаступлений в Херсоне и Харькове, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве, которую Кремль, вероятно, стремится смягчить", - подчеркивают в ISW.

Заметим, армия страны-агрессора РФ в ожидании контрнаступления ВСУ активно роет окопы и устанавливает укрепление на оккупированных территориях Украины. На сегодняшний день наиболее укрепленными районами являются Запорожская область и "ворота" в Крым.