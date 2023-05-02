В ISW объяснили, почему РФ начала активнее рассказывать о ракетных атаках на Украину

Министерство обороны страны-агрессора РФ активно сообщает о ракетных ударах по территории Украины, чтобы снизить уровень беспокойства в российском информационном пространстве относительно будущего украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели информационные сообщения украинской и российской сторон об очередном масштабном ракетном ударе по Украине, который РФ совершила в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Генштаб ВСУ сообщил, что девять стратегических бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160 вылетели из Мурманской области и выпустили по Украине 18 крылатых ракет Х-101/555. Украинская противовоздушная оборона сбила 15 из них.

Минобороны РФ 1 мая заявило, что удары были нацелены на украинские военно-промышленные объекты, чтобы предотвратить возможное производство оружия. В то же время, российские военные блоггеры утверждали, что ракеты поразили украинские системы противовоздушной обороны и транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области.

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что тот факт, что Ту-95 и Ту-160 несли гораздо меньше ракет, чем их максимальная загрузка, свидетельствует о том, что РФ продолжает бороться с нехваткой боеприпасов.

Также аналитики отметили, что геолокационные кадры из Павлограда подтверждают, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод и повлекла за собой мощный взрыв от удара.

"Недавно Минобороны России изменило свою риторику и широко информирует о своих ударных кампаниях, вероятно, пытаясь показать проактивный подход на фоне все большей обеспокоенности в российском информационном пространстве относительно украинского контрнаступления", - подчеркивают аналитики ISW.

Ранее ISW сообщал, что Владимир Путин и Минобороны РФ либо скрывали, либо тщательно анонсировали изменения в командовании на протяжении всей войны в Украине, чтобы защитить себя от критики, найти козлов отпущения за военные неудачи, успокоить российское информационное пространство или объединить усилия, чтобы продать незначительные территориальные достижения как оперативные победы.