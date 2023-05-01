Путін приховувє зміни в командуванні, щоб знайти цапів-відбувайлів за військові невдачі – ISW

Володимир Путін і міноборони РФ або приховували, або ретельно анонсували зміни в командуванні протягом всієї війни в Україні, щоб захистити себе від критики, знайти цапів-відбувайлів за військові невдачі, заспокоїти російський інформаційний простір або об'єднати зусилля, щоб продати незначні територіальні здобутки як оперативні перемоги.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), який ретельно проаналізував зміни в командуванні армії Росії починаючи із 24 лютого 2022 року.

Путін призначив першого командувача генерала армії Олександра Дворникова у квітні 2022 року після невдалої спроби Росії наступати на Київ, але замінив його наприкінці травня через нездатність Дворникова виправдати високі очікування Путіна в перші місяці після відступу. Путін призначив Дворникова одразу після контрнаступу українських військ навколо Києва, оскільки, ймовірно, вже усвідомлював, що війна в Україні стане більш тривалою операцією.

Згодом після Дворнікова військові керівники змінювались постійно. ISW достеменно описує подробиці призначення командувачів й аналізує причини їх відставок.

Зазначається також, що російські командири давно викликають гнів ультранаціоналістичних діячів, і Кремль і МО РФ ретельно обирали моменти, які відповідали б конкретним реаліям на полі бою, щоб обґрунтувати кадрові перестановки в атмосфері гострої критики. Можливо, зміни в командуванні тимчасово заспокоїли критику з боку російських мілблогерів на початку війни, але реакція на нещодавні зміни знов негативна.

Прихильність Путіна до ротації кадрів, а не до прямого звільнення командирів є символом його стилю внутрішнього правління, стилю керівництва, який не дуже підходить для керівництва армією, що бере участь у дороговартісній війні, йдеться в звіті. На думку аналітиків, Путін прагнув представити себе як головнокомандувача і натхненник успішного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Росія зможе фінансувати війну в Україні ще щонайменше рік попри санкції, які постійно зростають. Вашингтон розуміє ефективність власних економічних заходів, а також характер реакції на них у Росії, де, за даними американської розвідки, вищі посадові особи, відомства і персонал олігархів стурбовані болючими перебоями і пристосовуються до них. Хоча деякі російські економічні еліти можуть не погоджуватися з курсом країни в Україні, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки Володимира Путіна.