Путін дозволив депортувати мешканців Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей: за що саме

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає можливість примусової депортації громадян України, які постійно проживають на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які Росія 30 вересня 2022 року оголосила своїми територіями.

Документ передбачає, що постійні жителі цих регіонів станом на 30 вересня 2022 року, які не захотіли прийняти громадянство РФ, визнаються іноземцями та особами без громадянства, що постійно проживають в РФ, навіть якщо вони постійно проживали там раніше і виїхали до РФ, у тому числі через треті країни.

Водночас їм надається право взяти участь у програмі "добровільного переселення співвітчизників" до Росії або отримати посвідку на проживання за місцем фактичного перебування в чотирьох анексованих регіонах. Для його отримання доведеться надати відбитки пальців.

Іноземцям, які прибули до цих регіонів та постійно проживали на підставі виданих Україною, "ДНР" або "ЛНР" документів, надається право проживати на цих територіях за такими документами до 1 липня 2024 року.

Особи, зареєстровані за місцем проживання в цих чотирьох регіонах на 30 вересня 2022 року, вважатимуться зареєстрованими у Росії з дати цієї реєстрації. Якщо вони вирішать отримати посвідку на проживання, ця дата буде вказана в ній.

Якщо ж мешканці чотирьох анексованих регіонів вже мали на 5 жовтня 2022 року реєстрацію на міжнародно визнаній території РФ і до 5 жовтня 2023 не подали заяву про вибір однієї адреси реєстрації, колишню реєстрацію їм анулюють.

Іноземці, які перебували на території чотирьох областей тимчасово, можуть до 1 жовтня подавати заяви про продовження терміну перебування до кінця 2023 року з отриманням міграційної картки чи візи (залежно від країни громадянства).

При цьому для жителів цих регіонів, які "створюють загрозу національній безпеці РФ, у тому числі виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ", або беруть участь у "терористичній" діяльності або хоча б у не санкціонованих окупантами мітингах або пікетах, передбачено прийняття рішень, зокрема, про депортацію, адміністративне видворення з РФ, небажаність перебування, заборону в'їзду в РФ або анулювання посвідки на проживання.

У разі ухвалення рішення про небажаність перебування чи заборону в'їзду до РФ таким людям будуть давати три дні з дня повідомлення на те, щоб "виїхати з РФ". Якщо вони цього не зроблять, вони підлягатимуть депортації. При цьому окремо гарантується, що за умовчанням постійні жителі чотирьох регіонів підлягати депортації та іншим згаданим заходам фактичного видворення не будуть.

Нагадаємо при цьому, що фактично Росія на сьогодні не контролює повністю жодну з чотирьох зазначених областей, у тому числі адміністративні центри двох з них (Запоріжжя та Херсон). Більше того, лінія фронту нині фактично ніде не збігається із сухопутним кордоном анексованої РФ 30 вересня 2022 року території, а пункти пропуску на кордоні РФ та України з моменту вторгнення 24 лютого не діють.

Однак яким чином з огляду на це заходи з депортації має намір реалізовувати окупаційна влада, указ ніяк не регламентує. Підкреслимо, що згідно з російським законодавством, депортація є примусовим висиланням іноземного громадянина з РФ у разі втрати або припинення законних підстав для його подальшого перебування (проживання) до РФ. Таким чином, йдеться не про примусове переміщення населення на міжнародно визнану територію РФ, яке в Україні також зазвичай називають депортацією.