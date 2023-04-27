Путин разрешил депортировать жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей: за что именно

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность принудительной депортации граждан Украины, постоянно проживающих на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые Россия 30 сентября 2022 года объявила своими территориями.

Документ предусматривает, что постоянные жители этих регионов на 30 сентября 2022 года, не захотевшие принять гражданство РФ, признаются постоянно проживающими в РФ иностранцами и лицами без гражданства, даже если они постоянно проживали там ранее и выехали в РФ, в том числе через третьи страны.

В то же время им дается право принять участие в программе "добровольного переселения соотечественников" в Россию либо получить вид на жительство по месту фактического пребывания в четырех аннексированных регионах. Для его получения придется сдать отпечатки пальцев.

Иностранцам, прибывшим в эти регионы и постоянно проживавшим на основании выданных Украиной, "ДНР" или "ЛНР" документов, дается право проживать на этих территориях по таким документам до 1 июля 2024 года.

Лица, зарегистрированные по месту жительства в этих четырех регионах на 30 сентября 2022 года, будут считаться зарегистрированными в России с момента этой регистрации. Если они решат получить вид на жительство, эта дата будет указана в нем.

Если же жители четырех аннексированных регионов уже имели на 5 октября 2022 года регистрацию на международно признанной территории РФ и до 5 октября 2023 года не подали заявление о выборе одного адреса регистрации, прежнюю регистрацию им аннулируют.

Иностранцы, пребывавшие на территории четырех областей временно, могут вплоть до 1 октября подавать заявления о продлении срока пребывания до конца 2023 года, с получением миграционной карты или визы (в зависимости от страны гражданства).

При этом для жителей этих регионов, "создающих угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ", или участвующих в "террористической" деятельности или хотя бы в не санкционированных оккупантами митингах или пикетах, предусмотрено принятие решений, в частности, о депортации, административном выдворении из РФ, нежелательности пребывания, запрете въезда в РФ или аннулировании вида на жительство.

В случае принятия решения о нежелательности пребывания или запрете въезда в РФ таким людям будут давать три дня со дня уведомления на то, чтобы "выехать из РФ". Если они этого не сделают, они будут подлежать депортации. При этом отдельно гарантируется, что по умолчанию постоянные жители четырех регионов подлежать депортации и прочим упомянутым мерам фактического выдворения не будут.

Напомним при этом, что фактически Россия на сегодня не контролирует полностью ни одну из четырех указанных областей, в том числе административные центры двух из них (Запорожье и Херсон). Более того, линия фронта ныне фактически нигде не совпадает с сухопутной границей аннексированной РФ 30 сентября 2022 года территории, а пункты пропуска на границе РФ и Украины с момента вторжения 24 февраля не действуют.

Однако каким образом ввиду этого меры по депортации намерены реализовывать оккупационные власти, указ никак не регламентирует. Подчеркнем что согласно российскому законодательству, депортация является принудительной высылкой иностранного гражданина из РФ в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ. Таким образом, речь идет не о принудительном перемещении населения на международно признанную территорию РФ, которое в Украине также обычно называют депортацией.