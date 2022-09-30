В РФ объявили об аннексии четырех областей Украины

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Страна-агрессор заявила, что якобы "присоединяет в качестве субъекта федерации" эти четыре украинских региона.

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Во время выступления российский лидер сослался на Устав ООН, объясняя свое решение, хотя нормы в том числе этого документа нарушила РФ, начав войну против Украины еще в 2014 году.

После своей речи российский лидер и коллаборанты Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, якобы представляющие оккупированные области Украины, подписали бумаги о "вхождении" областей в РФ.

Накануне, 29 сентября, Путин подписал указы о признании оккупированной российской армией частей Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" после проведения там псевдореферендумов.

Таким образом, Российская Федерация действует по незаконному аналогичному сценарию оккупации, а впоследствии аннексии территорий Украины, как это было в 2014 году. Тогда страна-агрессор также провела псевдореферендум в украинском Крыму, аннексировав полуостров. Это преступное "присоединение" не признали в мире.

Напомним, в том же году Россия оккупировала часть Луганской и Донецкой областей, сформировала на контролируемой части регионов террористические группировки (Л/ДНР) и с 2014 года вела гибридную войну против Украины. В феврале 2022 года Путин заявил, что РФ признает "независимость" территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. Через два дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Российским войскам удалось захватить в первые дни войны часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, а также продвинуться в Донецкой и Луганской областях. После перехода от обороны к наступлению Вооруженные силы Украины освободили северные регионы.

В сентябре ВСУ почти полностью взяли под контроль Харьковскую область, продолжается контрнаступление украинских защитников в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Потерпев поражение на поле боя Российская Федерация решила провести псевдореферендумы с целью аннексирования четырех регионов Украины. При этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявление Россией об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей будет означать переход ее самой в статус непризнанного государственного образования.

Кроме того, в Офисе Президента подчеркнули, что Украина полна решимости вернуть все временно оккупированные Россией территории, несмотря на проведенные там псевдореферендумы и угрозы российского военно-политического руководства применить ядерное оружие.

Официальная позиция украинских властей по заявлениям РФ об анекции территории Украины единственная и неизменная — операция украинской армии по освобождению оккупированных территорий страны будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.