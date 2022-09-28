ВСУ активизировали наступление на двух направлениях — британская разведка

Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец. В этих местах украинские силы объединились после предыдущего наступления в начале сентября.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

В то же время российские силы усиливают оборону в Луганской области, готовясь к полномасштабному контрнаступлению ВСУ.

Разведка отмечает, что продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми.

На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута, сталкиваясь с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

"Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые иначе могли бы усилить другие фланги", - подытожили в Минобороны Великобритании.

По информации Луганской областной военной администрации, украинские военные полностью вернули под контроль поселок Белогоровка Луганской области, которая была последним покинутым населенным пунктом региона.

Ранее глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ уже находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области. Сейчас, по его словам, идут бои на Лисичанском направлении, но пока Генштаб не разглашает детали.