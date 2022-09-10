ВСУ уже в окресностях Лисичанска, - Гайдай

Вооруженные силы Украины уже находятся в окресностях Лисичанска Луганской области. Об этом в комментарии “Суспільному” сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Издание сообщает, что Гайдай сообщил о том, что украинские военные находятся в Лисичанске Луганской области.

При этом сам Гайдай написал на своем Facebook многозначительный пост, в котором также фигурирует Лисичанск.

"Лисичанск... Прекрасный украинский город)) Ох и будет работы по восстановлению...", - написал глава ОВА.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.