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ВСУ уже в окресностях Лисичанска, - Гайдай
Вооруженные силы Украины уже находятся в окресностях Лисичанска Луганской области. Об этом в комментарии “Суспільному” сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Издание сообщает, что Гайдай сообщил о том, что украинские военные находятся в Лисичанске Луганской области.
При этом сам Гайдай написал на своем Facebook многозначительный пост, в котором также фигурирует Лисичанск.
"Лисичанск... Прекрасный украинский город)) Ох и будет работы по восстановлению...", - написал глава ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.