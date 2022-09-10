ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай

Збройні сили України вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Про це у коментарі "Суспільному" повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Гайдай повідомив про те, що українські військові перебувають у Лисичанську Луганської області.

При цьому сам Гайдай написав на своєму Facebook багатозначний пост, в якому також фігурує Лисичанськ.

"Лисичанськ... Прекрасне українське місто)) Ох і буде роботи з відновлення...", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, 10 вересня під час контрнаступу Збройні сили України зайшли до міста Куп'янська Харківської області. Над будинком міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.