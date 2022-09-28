ЗСУ активізували наступ на двох напрямках — британська розвідка

Підрозділи Збройних сил України поступово просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець. В цих місцях українськи сили об'єдналися після попереднього наступу на початку вересня.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки.

В цей же час російські сили посилюють оборону в Луганській області, готуючись до повномасштабного контрнаступу ЗСУ.

Розвідка відзначає, що тривають важкі бої в Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутися в районі Бахмута, стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах.

"Ймовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", — підсумували в Міноборони Великобританії.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації, українські військові наразі повністю повернули під контроль селище Білогорівка Луганської області, яка була останнім залишеним населеним пунктом регіону.

Раніше очільник Луганської ОВА Гайдай повідомив, що ЗСУ вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Зараз, за його словами, йдуть бої на Лисичанському напрямку, але поки що Генштаб не розголошує деталі.