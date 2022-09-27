ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой Харьковской области, который был логистическим узлом для россиян

Вооруженные силы Украины в ходе успешного проведения наступательных действий в Харьковской области отразили у оккупантов пгт Купянск-Узловой. Населенный пункт был важным для россиян логистическим узлом, а теперь находится под "почти полным" контролем украинских сил.

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Об этом 27 сентября в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Купенск-Узловой - это одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ действительно ее сейчас отбили и фактически полностью контролируют", – рассказал Синегубов.

На территории освобожденного пгт находится железнодорожная станция, она является железнодорожным узлом, который обеспечивает сообщение по железной дороге со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

Именно этот узел российские оккупанты использовали для опрокидывания техники, вооружения и живой силы РФ из Белгородской области на восток Украины. Разрушение этой логистики дает ВСУ больше возможностей для продления контрнаступления в Луганской области.

Синегубов добавил, что до освобождения Купянска-Узлового под российской оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. 27 сентября захватчики нанесли ракетный удар по городу. В результате загорелись церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.