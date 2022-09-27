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ЗСУ відбили в окупантів Куп'янськ-Вузловий Харківської області, який був логістичним вузлом для росіян
Збройні сили України в ході успішного проведення наступальних дій в Харківській області відбили в окупантів смт Куп'янськ-Вузловий. Населений пункт був важливим для росіян логістичним вузлом, а тепер перебуває під "майже повним" контролем українських сил.
Про це 27 вересня в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
"Купянськ-Вузловий - це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили та фактично повністю контролюють", — розповів Синєгубов.
На території звільненого смт знаходиться залізнична станція, вона є залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Бєлгород, Попасна, Куп’янськ-Південний.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Саме це вузол російські окупанти використовували для перекидання техніки, озброєння та живої сили РФ з Бєлгородської області на схід України. Руйнування цієї логістики дає ЗСУ більше можливостей для продовження контрнаступу на Луганщині.
Синєгубов додав, що до звільнення Куп'янська-Вузлового під російською окупацією залишалося близько 6% території Харківської області.
Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. 27 вересня загарбники завдали ракетного удару по місту. В результаті загорілися церковна школа, господарча споруда та магазин.