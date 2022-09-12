ВСУ вышли на госграницу с РФ на отдельных участках фронта в Харьковской области

Вооруженные силы Украины в ходе успешного контрнаступления на Харьковском направлении дошли до государственной границы с Российской Федерацией на отдельных участках фронта и закрепляются на занятых позициях.

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Об этом 12 сентября сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию РФ", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что вчера, 11 сентября, россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили более 2 тысяч квадратных километров украинской территории от оккупантов.

В частности, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. До этого, 8 сентября, стало известно, что ВСУ освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области.