На Харьковщине освобождено уже более 40 населенных пунктов, - председатель ОГА

Вооруженные силы Украины освободили уже более 40 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская облгосадминистрация.

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"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района", - сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, на сегодняшний день освобождены уже 40 населенных пунктов.

"Но на самом деле их гораздо больше, мы просто эту цифру провозглашать не можем, учитывая интересы продолжающейся военной операции наших Вооруженных Сил. А в целом на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные Силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует по всем видам вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям", - добавил Синьогубов.

Отметим, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.

10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.

Тем временем российские власти приостановили процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий из-за успешного контрнаступления ВСУ.