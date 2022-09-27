Россия нанесла ракетный удар по недавно освобожденному Купянску. Есть пострадавшие

Российские оккупационные войска утром 27 сентября нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области. В результате загорелись церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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От вражеских обстрелов пострадали 5 человек. Все они жители Купянского района. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области.

Вскоре в город начали возвращаться почтовые и мобильные операторы. В частности, Vodafone сообщил, что начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области. Так, 13 сентября связь появилась в Купянске.