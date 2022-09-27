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Россия нанесла ракетный удар по недавно освобожденному Купянску. Есть пострадавшие

Россия нанесла ракетный удар по недавно освобожденному Купянску. Есть пострадавшие

Российские оккупационные войска утром 27 сентября нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области. В результате загорелись церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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От вражеских обстрелов пострадали 5 человек. Все они жители Купянского района. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области.

Вскоре в город начали возвращаться почтовые и мобильные операторы. В частности, Vodafone сообщил, что начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области. Так, 13 сентября связь появилась в Купянске.

Автор:
Вита Молодан