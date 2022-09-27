Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам

Армия РФ в ночь с 26 на 27 сентября атаковала несколько районов Николаева, в городе зафиксировали разрушения. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В результате вражеской атаки в городе поврежден ряд гражданских объектов, в том числе жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов", - призвал Сенкевич.

Ранее, 25 сентября, в результате обстрела Николаева были повреждены жилые дома, также зафиксировали попадание в сети водопровода.

До этого, ночью 22 сентября, Николаев также подвергся мощным обстрелам. Под удар попали разные районы города. В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания.