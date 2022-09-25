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Оккупанты ударили по Николаеву: повреждены жилые дома и водопровод
В ночь на 25 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев, повреждены жилые дома, также есть попадание в сети водопровода. Жертв в результате вражеских обстрелов нет.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Сегодня после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода", - отметил Сенкевич.
По его словам, на местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, обошлось без пострадавших. Подробная информация уточняется.
Кроме того, по информации ОК "Юг", 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".
Также 24 сентября в Баштанском районе Николаевской области уничтожен дрон-разведчик типа "Орлан-10".
Напомним, ночью 22 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам. Под удар попали разные районы города. В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания.