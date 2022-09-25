Оккупанты ударили по Николаеву: повреждены жилые дома и водопровод

В ночь на 25 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев, повреждены жилые дома, также есть попадание в сети водопровода. Жертв в результате вражеских обстрелов нет.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода", - отметил Сенкевич.

По его словам, на местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, обошлось без пострадавших. Подробная информация уточняется.

Кроме того, по информации ОК "Юг", 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".

Также 24 сентября в Баштанском районе Николаевской области уничтожен дрон-разведчик типа "Орлан-10".

Напомним, ночью 22 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам. Под удар попали разные районы города. В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания.