Над Одессой сбили три вражеских беспилотника

Украинские силы противовоздушной обороны вечером 26 сентября уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые появились над Одессой и вблизи нее. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"На Одесщину враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в нем без указания других подробностей.

При этом местные Telegram-каналы сообщают, что были сбиты по меньшей мере пять вражеских дронов. В целом отметим, что в последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства по объектам Одесской и Николаевской областей.

В частности, 20 сентября один из дронов атаковал побережье у Очакова, а один был сбит. 22 сентября было сбито сразу четыре таких БПЛА.

23 сентября три дрона атаковали Одессу: два из них разрушили админздание в припортовой зоне, там погибли два человека, а еще два были ранены. Еще один Shahed-136 был сбит над морем. Вечером власти сообщили о сбитии над морем еще четырех дронов. 25 сентября был сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.

Shahed-136 – это барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.