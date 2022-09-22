В Николаевской области двумя ракетами сбили сразу четыре иранских беспилотника

Зенитная ракетная Одесская бригада воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбила сразу четыре вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Как сообщают в воздушном командовании "Юг", это произошло около 20:00 22 сентября.

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Отметим, что 20 сентября это же подразделение противовоздушной обороны также сообщало о сбитии около 16:00 в Николаевской области иранского беспилотника Shahed-136. Второй же атаковал прибрежную возле Очакова.

Впервые беспилотник Shahed-136 был сбит в Украине 12 сентября в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщала, в частности, британская разведка.

Впоследствии, уже 15 сентября, были найдены остатки такого аппарата после ночных обстрелов Никополя Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска маркируют указанные БПЛА как "Герань-2". Это барражирующий боеприпас весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра, который может летать на высотах от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч.

Такой БПЛА имеет громкий двигатель и его можно услышать за километры, также его легко обнаружить с помощью радара.