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Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу системами С-300

Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу системами С-300

Ночью 22 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам. Под удар попали разные районы города.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 22 сентября, около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу зенитно-ракетными системами С-300", - отметил Ким.

По его словам, в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания.

"Также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - сообщил Ким.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, под удар попали разные районы города.

Напомним, 14 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла Николаев. Повреждения получили жилые дома. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно.

Автор:
Светлана Манько