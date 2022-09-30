Присоединение Россией оккупированных украинских территорий не будет иметь никакой юридической силы, – генсек ООН

Любое решение РФ о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы, а "псевдореферендумы" не являются настоящим народным волеизъявлением.

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Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш.

"В Кремле объявили, что 30 сентября в Москве состоится церемония, которая запустит процесс аннексии украинских областей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В этот момент опасности я должен подчеркнуть свою обязанность как Генерального секретаря поддерживать Устав Организации Объединенных Наций. Устав ООН четкий. Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава ООН и международного права", - отметил Гутерреш.

Он подчеркнул, что РФ как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН несет особую ответственность за соблюдение Устава.

"Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Это невозможно согласовать с международно-правовой базой. Это выступает против всего, за что должно стоять международное сообщество. Это пренебрегает целями и принципами Организации Объединенных Наций", - подчеркнул генсек ООН.

Он отметил, что "это опасная эскалация, ей нет места в современном мире, и это не должно быть принято".

"Позиция ООН однозначна: мы полностью привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах в соответствии с соответствующими резолюциями ООН. Хочу подчеркнуть, что так называемые "референдумы" на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на находящиеся под российской оккупацией, и вне правового и конституционного поля Украины", - отметил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что "псевдореферендумы" нельзя назвать настоящим высказыванием народной воли.

"Сейчас как никогда мы должны работать вместе, чтобы покончить с этой разрушительной и бессмысленной войной и отстаивать Устав ООН и международное право", - резюмировал Гутерреш.

Напомним, на 30 сентября запланирована так называемая "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий", оккупированных российской армией.

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин накануне подписал указы о признании оккупированной российской армией частей Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ожидаемое 30 сентября объявление Россией об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей будет означать переход ее самой в статус непризнанного государственного образования.

Как заявили в Офисе президента, Украина полна решимости вернуть все временно оккупированные Россией территории, несмотря на проведенные там псевдореферендумы и угрозы русского военно-политического управления применить ядерное орудие.