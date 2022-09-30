Приєднання Росією окупуваних українських теріторій не матиме жодної юридичної сили, – генсек ООН

Будь-яке рішення РФ про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили, а "псевдореферендуми" не є справжнім народним волевиявленням

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерреш.

"У Кремлі оголосили, що 30 вересня в Москві відбудеться церемонія, яка запустить процес анексії українських областей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. У цей момент небезпеки я повинен підкреслити свій обов’язок як Генерального секретаря підтримувати Статут Організації Об’єднаних Націй. Статут ООН чіткий. Будь-яка анексія території держави іншою державою в результаті загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права", - зазначив Гутерреш.

Він підкреслив, що РФ як один із п'яти постійних членів Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за дотримання Статуту.

"Будь-яке рішення про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження. Це неможливо погодити з міжнародно-правовою базою. Це виступає проти всього, за що має стояти міжнародна спільнота. Це нехтує цілями та принципами Організації Об'єднаних Націй", - наголосив генсекООН.

Він зауважив, що "це небезпечна ескалація, їй немає місця у сучасному світі, і це не повинно бути прийнято".

"Позиція ООН однозначна: ми повністю віддані суверенітету, єдності, незалежності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах відповідно до відповідних резолюцій ООН. Хочу наголосити, що так звані "референдуми" на окупованих територіях проводилися під час активного збройного конфлікту, на територіях, що знаходяться під російською окупацією, і поза правовим і конституційним полем України", - зазначив Гутерреш.

Генсек ООН наголосив, що "псевдореферендуми" не можна назвати справжнім висловленням народної волі.

"Зараз як ніколи ми повинні працювати разом, щоб покласти край цій руйнівній та безглуздій війні та відстоювати Статут ООН і міжнародне право", - резюмував Гутерреш.

Нагадаємо, на 30 вересня запланована так звана "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій", які окупувала російська армія.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін напередодні підписав укази про визнання окупованої російською армією частин Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський зазначає, що очікуване 30 вересня оголошення Росією про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей насправді означатиме перехід її самої у статус невизнаного державного утворення.

Як заявили в Офісі президента, Україна сповнена рішучості повернути всі тимчасово окуповані Росією території попри проведені там псевдореферендуми та погрози російського військово-політичного керівництва застосувати ядерну зброю.