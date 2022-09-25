Голова Європейської Ради виступив за виключення Росії з Радбезу ООН

Росію необхідно виключити з Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй через агресію проти України. Це має статися автоматично.

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Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй розпочинає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення її членства у Раді Безпеки має бути автоматичним", - підкреслив Шарль Мішель.

Нагадаємо, що до Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Тому зараз більшість країн-членів Організації Об'єднаних Націй погоджуються з ідеєю її реформування. Так, Туреччина виступає за відміну права "вето" в Раді безпеки ООН.

Раніше ідею реформи Ради безпеки ООН із включенням до неї нових постійних членів та обмеженням права вето підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, президент США Джо Байден підтримав ідею розширення Радбезу ООН та обмеження права вето в ньому.