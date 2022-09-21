Байден підтримав ідею розширення Радбезу ООН та обмеження права вето в ньому

США виступають за збільшення кількості як постійних, і непостійних членів Ради безпеки ООН. Про це заявив американський президент Джозеф Байден, виступаючи на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що його країна підтримує збільшення кількості країн у раді, включаючи надання постійних місць для тих країн, які США підтримують, та для країн Африки, Латинської Америки та Карибського басейну. Крім того, президент США виступив за те, щоб право вето, яке мають постійні члени ради, застосовувалося лише в крайніх випадках.

"Я вважаю, що настав час, щоб ця інституція стала більш інклюзивною, щоб вона могла краще реагувати на потреби сучасного світу. Члени Ради безпеки ООН, у тому числі США, повинні послідовно підтримувати та захищати Статут ООН та утримуватися від використання права вето, за винятком рідкісних надзвичайних ситуацій, для забезпечення того, щоб рада залишалася заслуговуючою на довіру і ефективною", - сказав він.

Байден також запевнив, що влада США не хоче конфлікту з Китаєм, не прагне до "холодної війни" з цією країною і "не просить будь-кого вибирати між США і будь-якою іншою країною".

Коментуючи дії іншого постійно члена Ради безпеки ООН - Росії, американський лідер констатував, що та "безсоромно" порушила статут ООН, вторгнувшись в Україну, незважаючи на чітку заборону завоювання сусідніх країн.

Він наголосив, що "ніхто не загрожує Росії і ніхто, крім Росії, не шукав конфлікту", а США, навпаки, попереджали про такий розвиток подій і намагалися запобігти йому.

Байден підтвердив, що США не мають наміру визнавати підсумки "референдумів", які нібито мають відбутися 23-27 вересня на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, оскільки такі заходи є порушенням міжнародних норм.

"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху - це Росія", - сказав він.

Він зазначив, що війна Росії проти України спрямована на знищення права останньої на існування та права її народу на існування.

"Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б не вірили, це має змусити вашу кров стигнути в жилах", - наголосив американський президент.

Коментуючи останні заяви президента РФ Володимира Путіна з "безвідповідальними ядерними загрозами", Байден наголосив, що "неможливо здобути перемогу в ядерній війні, і таку війну ніколи не потрібно розв'язувати".

Він висловив стурбованість діями ще низки інших країн, що загрожують, на думку США, ядерній безпеці, вказавши, зокрема, що Китай нарощує ядерний арсенал за повної відсутності прозорості, а Північна Корея розвиває ядерну програму, порушуючи санкції ООН. Президент США також попередив, що не допустить появи ядерної зброї в Ірані.

Крім цього, американський лідер виступив за продовження угоди про коридор для транспортування продовольства Чорним морем з портів Одеської області України, оскільки це "допоможе нагодувати світ".

"Я вдячний за роботу ООН, у тому числі за лідерство генсека Антоніу Гутерріша, завдяки якому вдалося створити механізм, що дає змогу експортувати зерно з українських портів у Чорному морі... Нам потрібно домогтися того, щоб його продовжили", - сказав він.

Президент США додав, що Росія намагається звинуватити у виникненні продовольчої кризи санкції, які західні країни запровадили проти неї. Однак, за його словами, "наші санкційні режими чітко дозволяють Росії експортувати продовольство та добрива".

Крім того, Байден оголосив, що США пожертвують ще 2,9 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки цього року. Раніше цього року вони вже виділили 6,9 мільярда доларів на ці цілі.

Нагадаємо, що раніше ідею реформи Ради безпеки ООН із включенням до неї нових постійних членів та обмеженням права вето підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Зазначимо також, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на Генасамблеї ООН, заявив, що його країна готова стати спочатку одним із непостійних членів Ради безпеки у 2027 та 2028 роках, а потім і постійним членом у майбутньому.