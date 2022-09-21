Литва переводить війська у підвищену бойову готовність через мобілізацію в РФ

Міністерство оборони Литви 21 вересня вирішило перевести у підвищену бойову готовність свої війська після оголошення часткової мобілізації в Росії. Країна намагається запобігти будь-яким провокаціям з боку РФ.

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Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він у Twitter.

As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022

Зазначимо, сьогодні, 21 вересня, лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію.

Як повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, у рамках часткової мобілізації збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

Нагадаємо, Латвія, Литва і Естонія досягли домовленості про "суттєве обмеження" перетину сухопутного кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи Євросоюзу.