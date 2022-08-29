Литва завершила будівництво бар'єру на кордоні з Білоруссю

Литва наприкінці минулого тижня завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє BNS з посиланням на компанію-реалізатора проекту EPSO-G.

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"Цими вихідними бригада підрядників, зібрана EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю", - повідомив агентству менеджер з комунікацій компанії Антанас Бубнеліс.

При цьому він додав, що команда проекту продовжує роботу – на кордоні працюють спеціалісти з технічного обслуговування, усуваються дрібні дефекти зведеного бар'єру, відновлюються дороги та будівельні майданчики.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте пізніше повідомила, що урядова комісія з нагляду за проектом у понеділок підтвердила, що на всіх ділянках, де мав бути побудований новий паркан або відремонтовано старий, роботи виконані на 100%, а зараз ведуться лише деякі роботи з усунення дефектів.

Глава уряду подякувала будівельникам за завершення будівництва вчасно та в рамках бюджету, зазначивши, що комісія має провести ще одне засідання, щоб підтвердити формальне завершення проекту.

При цьому Шимоніте наголосила, що цей бар'єр не є "чимось, що може стовідсотково захистити державу від нелегальної міграції".

"Можливо, такі загородження могли б бути, але ціна їх, мабуть, була б такою, що я не знаю, чи раціонально її платити, тим більше що при охороні державного кордону задіяно кілька факторів — як фізичні загородження, так і інші заходи, серед яких заходи спостереження та робота IT-систем", - зазначила вона, додавши, що Служба охорони держкордону має завершити впровадження відповідної системи до кінця поточного року.

Зазначається, що паркан із колючим дротом був встановлений на протяжності близько 502 кілометрів. Усього ж загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 кілометрів, з яких понад 100 кілометрів проходять берегами річок та озер.

Нагадаємо, що рішення про будівництво загородження на кордоні з Білоруссю Литва ухвалила внаслідок безпрецедентного напливу в 2021 році нелегальних мігрантів із третіх країн, більшість із яких складали громадяни Іраку. Крім того, наплив фіксувався із таких країн Азії та Африки, як Конго, Камерун, Гвінея, Сирія, Іран, Афганістан, а також із Росії.

Крім Литви, з аналогічною міграційною кризою зіткнулися сусідні Польща та Латвія, причому на польсько-білоруському кордоні ситуація переросла у фізичні зіткнення польських прикордонників із агресивними мігрантами, дії яких контролювалися та координувалися прикордонниками білоруськими. Країни ЄС, які зіткнулися з напливом мігрантів з боку Білорусі, звинувачували режим Олександра Лукашенка в навмисному створенні цієї кризи.

Україна, нагадаємо, жертвувала для Литви колючий дріт на будівництво цього бар'єру. У свою чергу, Польща також у січні 2022 року розпочала будівництво аналогічного загородження на кордоні з Білоруссю, збудувавши 186-кілометровий паркан менш ніж за півроку – вже до кінця червня.