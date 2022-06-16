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Польша построила "стену" на границе с Беларусью протяженностью 150 км

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Фото: Пограничная служба Польши

Польша построила уже около 150 км заграждения на границе с Беларусью. Техническая дорога вдоль заграждения проложена почти по всей длине "стены".

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Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

"Очередные участки заграждения отданы в эксплуатацию. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 150 км", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что техническая дорога вдоль заграждения проложена почти на всей протяженности "стены" - 185 км.

В частности, в скором времени начнется установка электронного оборудования на ограждении, что для пограничников является главным элементом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего о возможной угрозе нового вторжения со стороны Беларуси. Сейчас пройдет проверка в четырех областях.

Стоит отметить, что в Беларуси 7 июня заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время". Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.

Автор:
Анастасия Дедковская