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Польща побудувала "стіну" на кордоні з Білоруссю завдовжки 150 км
Польща збудувала вже близько 150 км загородження на кордоні з Білоруссю. Технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни".
Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.
"Чергові ділянки загородження віддано до експлуатації. Прольоти вже розташовані на ділянці завдовжки 150 км", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни" - 185 км.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, незабаром розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні, що для прикордонників є найголовнішим елементом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Зараз проходитиме перевірка у чотирьох областях.
Варто зазначити, що у Білорусі 7 червня заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час". Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців.