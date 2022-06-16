Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща побудувала "стіну" на кордоні з Білоруссю завдовжки 150 км

стіна на кордоні Польші та Білорусі, прикордонна служба, стіна кордон
Фото: Прикордонна служба Польщі

Польща збудувала вже близько 150 км загородження на кордоні з Білоруссю. Технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни".  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter. 

"Чергові ділянки загородження віддано до експлуатації. Прольоти вже розташовані на ділянці завдовжки 150 км", - йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни" - 185 км.  

Зокрема, незабаром розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні, що для прикордонників є найголовнішим елементом. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Зараз проходитиме перевірка у чотирьох областях.  

  Варто зазначити, що у Білорусі 7 червня заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час". Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців.

Автор:
Анастасія Дєдковська