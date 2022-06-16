Польща побудувала "стіну" на кордоні з Білоруссю завдовжки 150 км

Польща збудувала вже близько 150 км загородження на кордоні з Білоруссю. Технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

"Чергові ділянки загородження віддано до експлуатації. Прольоти вже розташовані на ділянці завдовжки 150 км", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни" - 185 км.

Зокрема, незабаром розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні, що для прикордонників є найголовнішим елементом.

#bariera🇵🇱🇧🇾

Kolejne odcinki bariery odebrane. Przęsła ustawione są już na długości prawie 150 km. Droga techniczna ukończona jest na odcinku 185 km.

Wkrótce ruszy instalacja systemów elektronicznych-dla #funkcjonariuszeSG będzie to najważniejszy element bariery.#bezpieczeństwo pic.twitter.com/hCB1e87Tqa — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 16, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Зараз проходитиме перевірка у чотирьох областях.

Варто зазначити, що у Білорусі 7 червня заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час". Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців.