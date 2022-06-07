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У Білорусі заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час"

У Білорусі заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час"

Міноборони Білорусі заявило, що розпочинає заняття з бойової готовності.

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Про це заявила прес-служба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що білоруська армія минає лісові дороги та об'їзні шляхи на кордоні з Україною .