- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Білорусі заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час"
Міноборони Білорусі заявило, що розпочинає заняття з бойової готовності.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це заявила прес-служба Міністерства оборони Республіки Білорусь.
"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що білоруська армія минає лісові дороги та об'їзні шляхи на кордоні з Україною .Підписуйтесь на наш Telegram канал