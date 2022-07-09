ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю

Збройні сили України мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

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Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. ", - Повідомив командувач об'єднаними силами генерал-лейтинант Сергій Наєв.

За його словами, підрозділи Державної прикордонної служби України зміцнюють державний кордон України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

Наєв додав, що робота триває як у штабах та органах військового управління, де генерали щодня виконують завдання щодо посилення нашої оборони в усіх напрямках.

Нагадаємо, що Лукашенко визнав, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України.

Водночас, начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що на сьогоднішній день загрози від білоруської армії для України не існує.