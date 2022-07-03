Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей поддержке войны в Украине, которую развязала страна-агрессор РФ. По его словам, он "давно определил" роль Беларуси в войне – поддерживать "братскую Россию".

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Об этом он заявил на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" по случаю дня независимости Беларуси.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран с той стороны? Почти полсотни. Те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство?", - заявил Лукашенко.

Также он сказал, что будет продолжать оказывать поддержку лидеру страны-агрессору Владимиру Путину, поскольку они союзники и есть единая армия.

"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия", - сказал он, добавив, что участие Беларуси в "спецоперации" "мною определено давно".

По его словам, он "никому не позволит стрелять в спину русскому человеку". Поэтому еще с первого дня полномасштабного вторжения Беларусь "заняла оборону от Брестской крепости до южных границ" для того, чтобы "не допустить удара в спину россиянам со стороны войск НАТО".

Отметим, Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

В разведке считают, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси не поддаваться на попытки России втянуть эту страну в ее войну против Украины.