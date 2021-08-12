Политика 20 минут назад

Украина отправила Литве первые 38 тонн колючей проволоки для усиления границы с Беларусью

Нетипичная гуманитарная помощь призвана оградить Литву от потока азиатских и африканских мигрантов из соседней страны

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направила в Литву 38 тонн гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления литовско-белорусской границы для защиты от проникновения нелегальных мигрантов.

Как говорится в сообщении ведомства, это лишь первый этап помощи Литве из трех. Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны будут передать его представителям Службы охраны государственной границы Литвы.

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Напомним, что предоставить этой стране гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью распорядился президент Владимир Зеленский.

13 июля парламент Литвы признал поток иностранных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а самих мигрантов призвал трактовать как участников агрессии и по возможности отправлять обратно в страны их происхождения. До этого власти Литвы заявили, что были вынуждены привлечь армию для сдерживания потока мигрантов.

Служба охраны государственной границы Литвы намерена возвести по всей длине границы с Беларусью протяженностью 508 км четырехметровую стену из металлической сварной стержневой сетки, по верху которой будет натянута колючая проволока.

При этом в стране в июле свои запасы колючей проволоки закончились, после чего о готовности предоставить 100 км такого заграждения заявила Эстония, а затем такую инициативу проявила и Украина.

В свою очередь в Беларуси официально признают, что намеренно ослабили контроль на линии границы с недружественной Литвой в ответ на санкции, введенные Евросоюзом.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 11 августа, с начала года в эту страну нелегально пробрались 4112 иностранцев, из которых с начала июля более 3,4 тысячи. Около двух третей пойманных мигрантов оказались гражданами Ирака, остальные являются выходцами из Конго, Камеруна, Гвинеи, Сирии, Ирана, Афганистана, а также России.

Кроме того, в последние дни с проблемой потока нелегальных мигрантов из Беларуси начала сталкиваться и соседняя Латвия, из-за чего там ввели режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах.

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