Украина отправила Литве первые 38 тонн колючей проволоки для усиления границы с Беларусью

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направила в Литву 38 тонн гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления литовско-белорусской границы для защиты от проникновения нелегальных мигрантов.

Как говорится в сообщении ведомства, это лишь первый этап помощи Литве из трех. Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны будут передать его представителям Службы охраны государственной границы Литвы.

Напомним, что предоставить этой стране гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью распорядился президент Владимир Зеленский.

13 июля парламент Литвы признал поток иностранных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а самих мигрантов призвал трактовать как участников агрессии и по возможности отправлять обратно в страны их происхождения. До этого власти Литвы заявили, что были вынуждены привлечь армию для сдерживания потока мигрантов.

Служба охраны государственной границы Литвы намерена возвести по всей длине границы с Беларусью протяженностью 508 км четырехметровую стену из металлической сварной стержневой сетки, по верху которой будет натянута колючая проволока.

При этом в стране в июле свои запасы колючей проволоки закончились, после чего о готовности предоставить 100 км такого заграждения заявила Эстония, а затем такую инициативу проявила и Украина.

В свою очередь в Беларуси официально признают, что намеренно ослабили контроль на линии границы с недружественной Литвой в ответ на санкции, введенные Евросоюзом.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 11 августа, с начала года в эту страну нелегально пробрались 4112 иностранцев, из которых с начала июля более 3,4 тысячи. Около двух третей пойманных мигрантов оказались гражданами Ирака, остальные являются выходцами из Конго, Камеруна, Гвинеи, Сирии, Ирана, Афганистана, а также России.

Кроме того, в последние дни с проблемой потока нелегальных мигрантов из Беларуси начала сталкиваться и соседняя Латвия, из-за чего там ввели режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах.

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