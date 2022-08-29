Литва завершила строительство барьера на границе с Беларусью

Литва в конце прошедшей недели завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью. Об этом сообщает BNS со ссылкой на компанию-реализатора проекта EPSO-G.

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"В эти выходные бригада подрядчиков, собранная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью", - сообщил агентству менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнелис.

При этом он добавил, что команда проекта продолжает работу – на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты возведенного барьера, восстанавливаются дороги и строительные площадки.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните позже сообщила, что правительственная комиссия по надзору за проектом в понедельник подтвердила, что на всех участках, где должен был быть построен новый забор или отремонтирован старый, работы выполнены на 100%, а сейчас ведутся лишь некоторые работы по устранению дефектов.

Глава правительства поблагодарила строителей за завершение строительства вовремя и в рамках бюджета, отметив, что комиссия должна будет провести еще одно заседание, чтобы подтвердить формальное завершение проекта.

При этом Шимоните подчеркнула, что этот барьер не является "чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции".

"Возможно, такие заграждения могли бы быть, но цена их, видимо, была бы такова, что я не знаю, рационально ли ее платить, тем более, что при охране государственной границы задействовано несколько факторов — как физические заграждения, так и другие меры, среди которых меры наблюдения и работа IT-систем", - указала она, добавив, что Служба охраны госграницы должна завершить внедрение соответствующей системы до конца текущего года.

Отмечается, что забор с колючей проволокой был установлен на протяженности около 502 километров. Всего же общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 километров, из которых более 100 километров проходят по берегам рек и озер.

Напомним, что решение о строительстве заграждения на границе с Беларусью Литва приняла в результате беспрецедентного наплыва в 2021 году нелегальных мигрантов из третьих стран, большинство из которых составляли граждане Ирака. Кроме того, наплыв фиксировался из таких стран Азии и Африки, как Конго, Камерун, Гвинея, Сирия, Иран, Афганистан, а также из России.

Помимо Литвы, с аналогичным миграционным кризисом столкнулись соседние Польша и Латвия, причем на польско-белорусской границе ситуация переросла в физические столкновения польских пограничников с агрессивными мигрантами, действия которых, контролировались и координировались пограничниками белорусскими. Столкнувшиеся с наплывом мигрантов со стороны Беларуси страны ЕС обвиняли режим Александра Лукашенко в умышленном создании данного кризиса.

Украина, напомним, жертвовала для Литвы колючую проволоку на строительство данного барьера. В свою очередь, Польша также в январе 2022 года начала строительство аналогичного заграждения на границе с Беларусью, построив 186-километровый забор менее чем за полгода - уже к концу июня.