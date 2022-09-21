Литва переводит войска в повышенную боевую готовность из-за мобилизации в РФ

Министерство обороны Литвы 21 сентября решило перевести в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России. Страна пытается предотвратить любые провокации со стороны РФ.

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - написал он в Twitter.

As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022

Напомним, сегодня, 21 сентября, лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о "существенном ограничении" переходе сухопутной границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы Евросоюза.