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Литва переводит войска в повышенную боевую готовность из-за мобилизации в РФ
Министерство обороны Литвы 21 сентября решило перевести в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России. Страна пытается предотвратить любые провокации со стороны РФ.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - написал он в Twitter.
Напомним, сегодня, 21 сентября, лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.
Напомним, Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о "существенном ограничении" переходе сухопутной границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы Евросоюза.