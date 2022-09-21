Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничения права вето в нем

США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает "Интерфакс-Украина".

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Он указал, что его страна поддерживает увеличение числа стран в совете, включая предоставление постоянных мест для тех стран, которые США поддерживают, и для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, президент США выступил за то, чтобы право вето, которым обладают постоянные члены совета, применялось лишь в крайних случаях.

"Я считаю, что пришло время, чтобы эта институция стала более инклюзивной, чтобы она могла лучше реагировать на потребности современного мира. Члены Совбеза ООН, в том числе США, должны последовательно поддерживать и защищать Устав ООН и воздерживаться от использования права вето, за исключением редких чрезвычайных ситуаций, для обеспечения того, чтобы совет оставался заслуживающим доверия и эффективным", - сказал он.

Байден также заверил, что власти США не хотят конфликта с Китаем, не стремятся к "холодной войне" с этой страной и "не просят кого бы то ни было выбирать между США и любой другой страной".

Комментируя действия другого постоянно члена Совбеза ООН - России, американский лидер констатировал, что та "бесстыдно" нарушила устав ООН, вторгшись в Украину, несмотря на четкий запрет на завоевание соседних стран.

Он подчеркнул, что "никто не угрожает России и никто, кроме России, не искал конфликта", а США, наоборот, предупреждали о таком развитии событий и старались предотвратить его.

Байден подтвердил, что США не намерены признавать итоги "референдумов", которые якобы должны пройти 23-27 сентября на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, поскольку такие мероприятия являются нарушением международных норм.

"США хотят эту войну закончить на справедливых условиях, на тех условиях, под которыми все подписались. Но вы не можете захватить территорию другой страны силой. Единственная страна, которая стоит на этом пути - это Россия", - сказал он.

Он указал, что война России против Украины направлена на уничтожение права последней на существование, и права ее народа на существование.

"Кем бы вы не были, где бы вы не жили, во что бы не верили, это должно заставить вашу кровь стыть в жилах", - подчеркнул американский президент.

Комментируя последние заявления президента РФ Владимира Путина с "безответственными ядерными угрозами", Байден подчеркнул, что "невозможно одержать победу в ядерной войне, и такую войну никогда не нужно развязывать".

Он выразил обеспокоенность действиями и ряда других стран, угрожающими, по мнению США, ядерной безопасности, указав, в частности, что Китай наращивает ядерный арсенал при полном отсутствии прозрачности, а Северная Корея развивает ядерную программу, нарушая санкции ООН. Президент США также предупредил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана.

Помимо этого, американский лидер выступил за продление соглашения о коридоре для транспортировке продовольствия по Черному морю из портов Одесской области Украины, поскольку это "поможет накормить мир".

"Я благодарен за работу ООН, в том числе за лидерство генсека Антониу Гутерриша, благодаря которому удалось создать механизм, позволяющий экспортировать зерно из украинских портов в Черном море... Нам нужно добиться того, чтобы он был продлен", - сказал он.

Президент США добавил, что Россия пытается обвинить в возникновении продовольственного кризиса санкции, которые западные страны ввели против нее. Однако, по его словам, "наши санкционные режимы совершенно четко позволяют России экспортировать продовольствие и удобрения".

Кроме того, Байден объявил, что США пожертвуют еще 2,9 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и содействие в обеспечении продовольственной безопасности в этом году. Ранее в текущем году они уже выделили 6,9 миллиарда долларов на эти цели.

Напомним, что ранее идею реформы Совбеза ООН с включением в него новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отметим также, что канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна готова стать сначала одним из непостоянных членов Совбеза в 2027 и 2028 годах, а затем и постоянным членом в будущем.