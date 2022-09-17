Байден пригрозил РФ международными последствиями в случае применения ядерного оружия

Президент США Джозеф Байден предупредил российского лидера Владимира Путина о последствиях при применении ядерного или химического оружия, не назвав конкретные действия Вашингтона в таком случае.

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Об этом Байден сообщил в интервью CBS.

"Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что именно это будет? Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определяться реакция", — ответил Байден на вопросы журналистов по поводу реакции Белого дома на вероятность применения РФ ядерного оружия, в частности, против Украины.

Американский лидер отметил, что Путину лучше даже не думать о ядерном оружии.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Вы измените лицо войны, на что-то, чего не было со времен Второй мировой", – сказал Байден.

Журналист CBS задал именно такой вопрос президенту, потому что в США активно обсуждали контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Есть мнение, что успехи украинских сил такого масштаба были неожиданными как для ВС РФ, так и для всего мира. При этом теперь, как полагают в CBS, "Россия загнана в угол".

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.

В то же время, по данным исследования аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, глобальный ядерный арсенал увеличится в ближайшие годы впервые со времен холодной войны, тогда как риск применения такого оружия является самым большим за последние десятилетия.

Россия и США вместе имеют более 90% всего ядерного оружия. Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают, либо разворачивают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении это сделать.