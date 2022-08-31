В руководстве Рады призвали разобраться с "фиктивным членством" России в ООН

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, главы комитетов и главы парламентских делегаций Украины в международных институтах указывают на необходимость исследования незаконности, по их мнению, занятия Российской Федерацией места СССР в Совете безопасности ООН и в самой организации.

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Как сообщает пресс-служба парламента, с соответствующим обращением о поддержке в научных кругах такого исследования они обратились в открытом письме к американскому историку и писателю Тимоти Снайдеру, который является профессором Йельского университета и специализируется на истории Восточной Европы, в частности, Украины и России.

Депутаты ссылаются на нарушение Устава ООН, предусматривающего принятие нового члена в организацию через процедуру голосования Генеральной ассамблеи и отсутствие упоминания РФ в уставе ООН в качестве постоянного члена Совета безопасности.

Подписанты напоминают, что Советский Союз был официально распущен и прекратил свое существование, поэтому Россия должна была следовать процедуре вступления в ООН, так же, как и другие страны бывшего СССР, кроме Украины и Беларуси, которые были среди стран-учредительниц ООН.

"Народные депутаты упомянули о своей солидарности с популярной в Украине петицией к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в которой указана просьба предоставить документы, удостоверяющие юридические основания членства РФ в ООН, и в случае отсутствия таких документов прекратить фиктивное членство РФ в ООН", - говорится в сообщении.

В письме парламентарии призвали ученого поднять этот вопрос в мировой экспертной среде, привлекая историков, юристов, дипломатов, учитывая, что 31 год подряд чиновники ООН "игнорируют факт незаконного пребывания России в ООН".

"Мы надеемся, что огласка факта фиктивного членства Российской Федерации в ООН заставит отреагировать бюрократов ООН и наконец лишит Россию возможности прикрывать свои кровавые преступления флагом ООН", - говорится в письме.

При этом парламентарии добавляют, что "стремятся увидеть флаг ООН рядом с флагом Украины" на Запорожской атомной электростанции, ныне оккупированной Россией и на которую сейчас направилась миссия Международного агентства по атомной энергии, являющегося организацией в системе ООН.

Отметим, что 15 августа комитет Рады по антикоррупционной политике обратился в Министерство иностранных дел с требованием предоставить документы и объяснить процедуру, по которой РФ была допущена к участию в Совбезе ООН в качестве так называемого "продолжателя" СССР, а в случае отсутствия такой информации запросить ее в Секретариате ООН.

Напомним при этом, что как раз накануне в Москве умер на 92-м году жизни единственный президент СССР Михаил Горбачев, после отставки которого союз формально и прекратил существование.