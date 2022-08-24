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Зеленский на Совбезе ООН предложил провести Саммит будущего в Украине
Президент Владимир Зеленский инициирует проведение ООН Саммита будущего в 2023 году именно на территории Украины как страны, где, по его мнению, решается будущее мира. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.
"Господин генеральный секретарь Антониу Гутерриш имеет намерение организовать Саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу... Убежден, что мы сможем вместе выстроить общее будущее. Было бы символично провести этот саммит в Украине - на территории страны, от которой зависит будущее всего мира, где решается это будущее, будет ли это будущее у нас вообще", - заявил президент.
По его словам, чтобы выстроить общее будущее стран мира, необходимо "оставить на свалке истории" то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно агрессию и колониальные амбиции, которые демонстрирует Россия и с которыми пришла на территорию Украины.
"Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму. Наша независимость - это ваша безопасность, безопасность всего мира. И очень важно, чтобы все понимали ситуацию и положение нашей страны", - добавил глава государства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом Зеленский также заявил о возможности появления российских военных преступников, "которые убивают людей, казнят людей", в других странах мира, в том числе на других континентах.
"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Есть десятки, сотни военных преступников из России по всему миру, и нам всем необходимо действовать решительно и как можно скорее, безотлагательно, с тем, чтобы не было ракетных ударов России по другим городам, чтобы российская артиллерия больше не применялась, чтобы не было больше угрозы радиационной катастрофы", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия должна освободить оккупированную территорию и морскую зону Украины, чтобы не было продовольственного кризиса и чтобы не давать каким-либо другим странам оправданий для подобных действий, откровенно пренебрегающих уставом ООН и другими международными конвенциями и договорами.
"Россию необходимо привлечь к ответственности за агрессивные преступления в отношении Украины. Будет представлена соответствующая резолюция на рассмотрение 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с тем, чтобы восстановить справедливость в международных отношениях. Для этого нам надо сделать так, чтобы Россия признала, что существует нерушимость границ и мира, и это безусловные ценности для всех стран", - сказал он.
По словам Зеленского, именно поэтому независимость и целостность Украины настолько важны для международных отношений, и их сохранение и восстановление позволит восстановить, в том числе, международную систему отношений с центральной ролью ООН.
Отметим при этом, в начале апреля Зеленский, также выступая на заседании Совбеза ООН, жестко критиковал неспособность главной международной организации реагировать на войны в мире, и инициировал срочное проведение в Киеве глобальной конференции по пересмотру мировой системы безопасности, а также открытие в украинской столице структуры ООН, которая отвечала бы за предотвращение вооруженных конфликтов.