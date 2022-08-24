Зеленский на Совбезе ООН предложил провести Саммит будущего в Украине

Президент Владимир Зеленский инициирует проведение ООН Саммита будущего в 2023 году именно на территории Украины как страны, где, по его мнению, решается будущее мира. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.

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"Господин генеральный секретарь Антониу Гутерриш имеет намерение организовать Саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу... Убежден, что мы сможем вместе выстроить общее будущее. Было бы символично провести этот саммит в Украине - на территории страны, от которой зависит будущее всего мира, где решается это будущее, будет ли это будущее у нас вообще", - заявил президент.

По его словам, чтобы выстроить общее будущее стран мира, необходимо "оставить на свалке истории" то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно агрессию и колониальные амбиции, которые демонстрирует Россия и с которыми пришла на территорию Украины.

"Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму. Наша независимость - это ваша безопасность, безопасность всего мира. И очень важно, чтобы все понимали ситуацию и положение нашей страны", - добавил глава государства.

При этом Зеленский также заявил о возможности появления российских военных преступников, "которые убивают людей, казнят людей", в других странах мира, в том числе на других континентах.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Есть десятки, сотни военных преступников из России по всему миру, и нам всем необходимо действовать решительно и как можно скорее, безотлагательно, с тем, чтобы не было ракетных ударов России по другим городам, чтобы российская артиллерия больше не применялась, чтобы не было больше угрозы радиационной катастрофы", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия должна освободить оккупированную территорию и морскую зону Украины, чтобы не было продовольственного кризиса и чтобы не давать каким-либо другим странам оправданий для подобных действий, откровенно пренебрегающих уставом ООН и другими международными конвенциями и договорами.

"Россию необходимо привлечь к ответственности за агрессивные преступления в отношении Украины. Будет представлена соответствующая резолюция на рассмотрение 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с тем, чтобы восстановить справедливость в международных отношениях. Для этого нам надо сделать так, чтобы Россия признала, что существует нерушимость границ и мира, и это безусловные ценности для всех стран", - сказал он.

По словам Зеленского, именно поэтому независимость и целостность Украины настолько важны для международных отношений, и их сохранение и восстановление позволит восстановить, в том числе, международную систему отношений с центральной ролью ООН.

Отметим при этом, в начале апреля Зеленский, также выступая на заседании Совбеза ООН, жестко критиковал неспособность главной международной организации реагировать на войны в мире, и инициировал срочное проведение в Киеве глобальной конференции по пересмотру мировой системы безопасности, а также открытие в украинской столице структуры ООН, которая отвечала бы за предотвращение вооруженных конфликтов.