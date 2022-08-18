Генсек ООН назвал будущего главу миссии по расследованию гибели пленных в Еленовке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он сообщил на брифинге после встречи с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы обсудили расследование трагедии, которая произошла 29 июля на объекте, где удерживались военнопленные в Еленовке. То, что произошло, является неприемлемым", - подчеркнул он.

Генсек ООН подчеркнул, что все военнопленные должны получать защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов. Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий, был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я собираюсь назначить во главе группы генерала Карлоса дус Сантуса Круса из Бразилии", - сказал Гуттериш.

По его словам, это очень внимательный офицер, имеющий более 40 лет военной выслуги - он работал в сфере национальной, международной и общественной безопасности, был командующим сил миротворческих операций, а именно миссии ООН в Демократической Республике Конго (в 2013-2015 годах), а до этого - миссии ООН на Гаити (в 2007-2009 годах).

Говоря о предстоящей работе миссии в Еленовке, генсек ООН отметил, что у ее участников должен быть безопасный и гарантированный доступ в места содержания людей. Кроме того, по убеждению Гуттериша, доступ в Еленовку должны получить и сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Напомним, что в результате происшествия, в организации которого Украина обвиняет российскую сторону, в Еленовке погибли десятки украинских военнопленных. Однако версии событий даже украинской стороны различались: если сперва речь шла о ракетном ударе, то 1 августа новоназначенный генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по предварительным выводам, для этого использовалось термобарическое оружие.