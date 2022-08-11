Теракт в Еленовке: расследование CNN опровергло российскую версию трагедии, в которой РФ обвиняла Украину

После масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование, полученные доказательства опровергают версию россиян.

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Сразу после трагедии российские федеральные каналы отправили на место происшествия своего сотрудника, снявшего пропагандистское видео. Репортер продемонстрировал "остатки американской ракеты HIMARS". Оккупанты придумали версию, что якобы пленные "намеревались признаться в военных преступлениях", хотя доказательств этого нет.

Что на самом деле произошло в Еленовке

В материале CNN отмечается, что нет никакого доказательства причастности к Украине, но есть факты, объясняющие, что теракт в Еленовке дело рук российских военных.

Несколько экспертов по оружию сообщили, что изображения и видео из Еленовки несовместимы с атакой HIMARS. .

Эксперт из оружия Крис Кобб-Смит отметил, что на месте трагедии здание, склад с тонкими стенами и металлической крышей, не испытали таких разрушений, которые были бы от удара HIMARS.

"На этих видео нигде нет воронки, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны значительные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, взорванные тела", — пояснил Кобб- Смит.

Если бы нанесли удар с HIMARS, вокруг здания также все было бы разрушено. Фото: CNN

Официальные лица США также отклонили мнение об использовании HIMARS. Один чиновник сказал CNN: "Это был точно не HIMARS".

Другой западный чиновник сказал: "Нашим экспертам по взрывчатке понятно, что это не был удар извне фугасным веществом. Гораздо более вероятно, что это был пожар, возникший внутри здания".

Представитель НАТО добавил, что система "HIMARS" вообще не предназначена для столь близкого попадания.

Военные эксперты пришли к соглашению о том, что все факты доказывают, что в здании, где были украинские военные пленные, возник масштабный пожар, который, вероятно, вызвал термобарическое оружие .

Термобарическое оружие – это, по сути, вакуумная бомба, которая высасывает весь воздух из кислород и очень быстро генерирует очень высокую температуру. Российские войска уже применяли такое оружие в войне против Украины.

Также и в материале CNN отмечается, что Россия могла спланировать массовое убийство, повлекшие именно пожар, потому что хотела скрыть доказательства пыток пленных.

Официальная версия украинской стороны: российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.

Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых кафиры подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии. В свою очередь Офис генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120.